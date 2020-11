Magistrado del TC sobre pedido de OEA: "Un tribunal no pone ni quita presidentes"

En medio de la crisis política debido al golpe de Estado orquestado contra Martín Vizcarra, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que compete al Tribunal Constitucional (TC) "pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas".

"Reiteramos nuestra profunda preocupación ante la nueva crisis política en Perú a cinco meses de la celebración de elecciones. En esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país", sostuvo la OEA mediante un comunicado.

Frente a este pronunciamiento, el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, indicó que "un tribunal no pone ni quita presidente". "El Tribunal Constitucional lo que hace es poner conceptos o aclarar conceptos de la Constitución. Ese es nuestro trabajo. En función de eso viene el quehacer político, social, económico", agregó el integrante del TC en diálogo con el programa "Nada está dicho".

(FOTO: RPP)

En ese sentido, Espinosa-Saldaña remarcó que la próxima sentencia del Tribunal Constitucional permitirá "definir que es incapacidad moral permanente para que no haya dudas, para que no haya un Congreso que, de una manera, para unos correcta y otros, incorrecta, pueda sacarse a una presidente usando esta formulación a la cual no se ha fijado su contenido".

Siguiendo esa línea, Eloy Espinosa-Saldaña explicó que "nuestras sentencias no son retroactivos, pero cada cual para su quehacer político o personal leerá la sentencia y sacará sus conclusiones. Jurídicamente no tiene efectos retroactivos".

Como se recuerda, aún está pendiente de resolverse una demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo para que el Tribunal Constitucional establezca cómo se debe interpretar la causal de vacancia presidencial por "incapacidad moral permanente".