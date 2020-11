Ingreso Solidario Colombia: consulta cómo cobrar el octavo giro de 160 000 pesos

El Ingreso Solidario es uno de los programas desarrollados durante el Gobierno de Iván Duque dirigido a las familias más afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Ya se viene cobrando el octavo giro del bono.

En esta nota cómo acceder al apoyo monetario colocando el número de tu cédula y cuándo es la fecha de expedición de la misma para HOY, lunes 16 de noviembre. Un dato a considerar: el subsidio será para las personas bancarizadas mediante el Banco Caja Social.

Desde hoy, lunes 16 de noviembre, ya se puede cobrar el pago correspondiente al octavo giro del bono, según lo había anunciado anteriormente la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa.

Esta es la penúltima entrega del 2020, debido a que el último se realizará en diciembre. Los pasos a seguir: colocar el número de tu cédula, cuándo es la fecha de expedición de la misma, tu primer nombre y tu primer apellido.

¿No te quedó muy claro? No te preocupes que aquí te explicamos detalladamente y en qué bancos podrás retirar los 160 000 pesos, que es otorgado por el Estado colombiano.

¿Cómo saber si soy beneficiario al Ingreso Solidario?

Es fácil. Solo debes ingresar al siguiente enlace (https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/#) para realizar dicha consulta y así conocer si accedes al apoyo monetario.

¿Qué bancos entregan el Ingreso Solidario?

Estos son los bancos que pagan el Ingreso Solidario de Colombia:

Bancolombia

Movii

Banco Caja Social

Bancamía

¿Cómo cobrar por el Banco Caja Social?

Para retirar los 160 000 pasos del Ingreso Solidario es muy sencillo. Acá te dejamos los pasos a seguir:

Primero deberás ingresar aquí y luego consultar con tu número de cédula si eres beneficiario.

Posteriormente tienes que entrar a www.subancoamigo.com y hacer clic en la sección "Ayudas del gobierno". Tras ello, seleccione "Ingreso Solidario No Bancarizados".

Luego de seguir todas las indicaciones, encontrarás toda la información necesaria de ello con las fechas, horarios y puntos Reval-Multipagos correspondientes a cada ciudad para efectuar el pago.

¿Cómo hacer si no me carga el saldo?

El Ingreso Solidario son depositados en Bancolombia y Banco Agrario, pero si no lo has recibido en dichas entidades bancarias no te preocupes. Pues, también puedes consultar tu saldo por medio de los aplicativos Nequi, Movii, Ahorro a la mano y Daviplata.

¿Cuáles son los canales del Ingreso Solidario?

Para cualquier duda o consulta puedes comunicarte al correo ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co o llamar a 5954410 (Bogotá) o 018000951100 (todo Colombia).