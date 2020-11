Andrea Llosa tras ser sentenciada a dos años de prisión suspendida: "Este proceso no ha terminado"

Tras hacerse público la información que Andrea Llosa fue sentenciada a dos años de prisión suspendida, la conductora y productora del programa 'Nunca Más' de ATV utilizó sus redes sociales para informar sobre los hechos y de paso mandar un contundente mensaje al futbolista Carlos Cáceda.

Llosa reiteró en más de una ocasión que el juicio no ha terminado, sino recién empieza y ya apeló la sentencia. "Las victorias se celebran cuando se ganan y no cuando están en proceso", se le escucha decir en una de sus 'stories' en Instagram.

Luego de que Carlos Cáceda, arquero de FBC Melgar, tomara acciones legales contra Andrea Llosa por difamarlo en su programa 'Nunca Más' en el 2018, la conductora salió al frente para dejar en claro un par de puntos.

Llosa indicó que el proceso no ha terminado, sino recién empieza. Asimismo, no va a prisión efectiva como viene circulando en redes sociales. Lo que sí es cierto es el pago que deberá hacer ella y Raisa Samamé Zamora, expareja de Cáceda, por "afirmar" que no recibe la pensión de sus hijos.

"Cuando hay una sentencia, porque esto recién comienza, puedo apelar. Yo acabo de apelar, Raisa, la madre de sus hijos, también ha apelado. Esto va a la Sala Superior y nuevamente voy a exponer mis argumentos [...] Si él no está de acuerdo o yo no estoy acuerdo volvemos a apelar. Esto se va la Corte Suprema, ahí recién hay una sentencia final", manifestó.

Por último, la conductora y productora del programa 'Nunca Más' le dejó un mensaje a Carlos Cáceda: "Las victorias se celebran cuando se ganan y no en proceso. Aquí nadie ha ganado nada", finalizó.