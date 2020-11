Andrea Llosa sentenciada a dos años de prisión suspendida por juicio con Carlos Cáceda

Luego de que Carlos Cáceda tomara acciones legales contra Andrea Llosa por difamarlo en su programa de televisión, la demanda resultó a favor del arquero de la Selección Peruana.

Es por ello que, el 17 Juzgado Penal con Reos Libres sentenció a pena privativa de libertad suspendida a Andrea Llosa Barreto, periodista, y exconductora del programa Nunca Más, y a Raissa Samamé (ex pareja de Carlos Cáceda) por el delito de difamación agravada en agravio del arquero peruano.

La casa televisora ATV también fue sentenciada por el caso que se inició en el 2018 tras emitir la nota en el programa 'Nunca Más'. La sanción que deberá de pagar es un monto de 15 mil soles.

Asimismo, los abogados de las sentenciadas apelaron la decisión, y el abogado de Carlos Cáceda, él letrado Juan Carlos Portugal Sánchez, interpuso recurso de apelación únicamente en el extremo de la reparación civil a favor de su cliente.

En su defensa, Andrea Llosa aseguró en primera instancia que “Nunca he dicho que él no le pasa una pensión a sus hijos. Nunca he hablado de pensión”, indicó.

"Un delito de difamación es cuando el periodista tiene ánimo de fregarle la vida (...) No tengo nada en contra de él. Es un tema que, desde mi punto de vista, está mal asesorado. Yo en ningún momento le he dicho ‘eres un mal padre’, ‘no pasa pensión", aseveró.

A su vez, Carlos Cáceda llegó al Poder Judicial en el 2018 para admitir la demanda establecida: "Abrir sumaria investigación contra Andrea Llosa Barreto y Raisa Samamé Zamora como presuntas autoras de la comisión del delito contra el honor -difamación agravada por medio de la prensa- en agravio de Carlos Alberto Cáceda Ollaguez, dictándose contra las querelladas Mandato de Comparecencia Simple”, se lee en el documento.