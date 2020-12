COVID-19: Canciller Astete descartó que vacunas lleguen al Perú en el primer trimestre del 2021

La canciller Elizabeth Astete aseguró este martes que las vacunas contra la COVID-19 llegarán al Perú en el primer semestre del próximo año. "Si podemos lograrlo antes, en buena hora", manifestó la ministra de Estado.

Durante su presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Astete Rodríguez remarcó que tiene el mandato de "acelerar" las negociaciones para adquirir los antídotos que permitirán detener la propagación del virus.

"El mandato que tenemos es acelerar los procesos en marcha. Acuérdense que por los mismo que es una pandemia, los tiempos de elaboración de vacunas son de 5 a 10 años, se ha reducido a 9 meses, conlleva a una serie de elementos de tener presente", expresó ante el grupo parlamentario.

(VIDEO: CANAL N)

Asimismo, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el acuerdo firmado con Covax Facility garantiza la llegada de 13.5 millones de vacunas "en el transcurso del próximo año". "Lo que pasa es que Covax no se ha comprometido en la dación de vacunas antes del segundo semestre. Está descartado que puedan llegar en el primer trimestre, que era nuestro objetivo", añadió.

Por otro lado, Elizabeth Astete Rodríguez precisó que nuestro país todavía no ha cerrado contrato con la farmacéutica estadounidense Pfizer para la compra de antídotos.

"(Sobre) el anuncio que se refiere a las negociaciones con Pfizer, se firmó una carta preliminar, un carta de intención. No hemos podido cerrar el contrato definitivo todavía, porque hay algunos temas que tenemos que terminar de afinar y por eso no ha habido ningún depósito de dinero a Pfizer sobre el particular", explicó Astete.