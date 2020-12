Médico peruano entre los primeros en recibir la vacuna de Pfizer en EE. UU.

El médico cardiólogo César Mendoza se convirtió en el primer peruano en recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus de la farmacia Pfizer en Estados Unidos.

"Nosotros hemos estado esperando esta vacuna por mucho tiempo, con muchas ansias y ha habido mucha expectativa de parte de todo el equipo médico, las enfermeras y todo el personal de hospital. Finalmente ha llegado este momento, hemos sido uno de los primeros en vacunarnos, muy contento de hacerlo", sostuvo en declaraciones a América Noticias.

Consultado respecto a si ha padecido algún efecto adverso tras recibir la dosis, Mendoza indicó que de momento no.

"No he sentido ningún tipo de reacción local, en la zona donde he recibido la vacuna, y tampoco ningún síntoma como fiebre, escalofríos, malestar general, entre otros", aseguró.

Por otro lado, Mendoza se mostró preocupado por la situación que se vive en el Perú debido al incremento de casos positivos de coronavirus.

"Tengo comunicación constante con mis compañeros de promoción y ellos me han transmitido su preocupación de no saber exactamente cuándo llegará la vacuna al Perú", indicó.

Según el matinal, el doctor Mendoza labora en el Hospital Jackson Memorial de Miami, el más grande de la ciudad, y donde se vienen vacunando un promedio de 50 personas por hora en su primera jornada.