Ernesto Bustamante deslinda responsabilidades sobre datos de la vacuna Sinopharm

Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud y actual candidato al Congreso por Fuerza Popular, se refirió al escándalo desatado en los últimos días a raíz de la información incompleta expuesta en el programa de Beto Ortiz en Willax Televisión.

Bustamante, en diálogo con El Comercio, comentó: “Yo no tenía la información de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El programa me hizo llegar un ejemplar un día antes para analizarlo".

Además, agregó: "Ese informe dice que la eficacia es del 33,3% en una [la cepa de Wuhan] y del 11,5 % en otra [la cepa de Beijing]. Eso dice allí. No es que yo concluya. Yo no he agregado ni quitado ninguna palabra”.

Es preciso indicar que más de 100 ciudadanos peruanos presentaron una denuncia formal contra Beto Ortiz y Willax Televisión, ello tras la información difundida acerca de la efectividad de las vacunas.

"Solicitamos una intervención urgente, puesto que muchos peruanos, médicos, personal de salud están muriendo mientras un canal con fuerte influencia en la sociedad pone en riesgo la única salida a este grave problema de salud pública, la vacunación", se puede leer en el documento.