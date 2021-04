'Marcello Motta' de Yo soy anunció que superó el coronavirus

El imitador de Marcello Motta en Yo soy, Junior Rosello, anunció que superó al coronavirus. Así lo confirmó en su cuenta oficial de Instagram ante la alegría de sus miles de seguidores

"¡Amigos, vencí a la COVID-19 y estoy de regreso! Les agradezco por estar pendientes de mi salud", escribió el artista e inmediatamente su publicación alcanzó gran interacción en la mencionada red social.

Asimismo, mencionó que prepara una presentación virtual con su mejor repertorio y el apoyo será voluntario. "Les cuento que el concierto que quedó pendiente será el domingo 11 de abril", precisó.

Es importante mencionar que 'Marcello Motta' participaba de Yo soy: grandes batallas, grandes famosos, sin embargo, dejó el concurso debido a que se contagió del virus.

"Al momento me encuentro estable y poniendo todo de mí para recuperarme pronto. Lo único que me apena es no poder presentarme este sábado en el programa y aplazar la fecha del concierto virtual que iba a dar el 28 de marzo, al menos una semana más, para poder dar lo mejor de mí. Agradezco a las personas que me escriben y se preocupan por mí. Pronto volveré con fuerza", escribió el pasado 24 de marzo.