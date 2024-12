Lourdes Flores Nano insultó al jefe de la ONPE: "No se porte como un ladrón"

"Ese es el llamado que con responsabilidad hacemos a la autoridad electoral y, en particular, a la ONPE . Yo quiero que esta plaza unida por la fe en conocer la verdad le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la ONPE no te portes como un ladrón y entrega el padrón", señaló la abogada.

"Para conocer la verdad, para tener todos los elementos de juicio, en una democracia no puede haber secretos, no puede haber padrones bajo la mesa, no puede haber ocultamiento de información. Y esa es la exigencia del momento presente", mencionó.