Montesinos habría llamado con el teléfono del jefe de la Base Naval del Callao

De acuerdo con el ex Frente Independiente Moralizador (FIM), Montesinos Torres habría intentado contactarse con magistrados que integran el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que amplíen el plazo de recepción de nulidades, el cual caducó el pasado miércoles 9 de junio, tres días después de los comicios, y que impedía a los aliados del fujimorismo presentar más solicitudes para invalidar los votos de miles de peruanos.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitieron comunicados revelando que los días 10 y 23 de junio, Vladimiro Montesinos realizó llamadas telefónicas a personas no autorizadas, confirmando las acusaciones de Fernando Olivera.

Montesinos habría utilizado el teléfono del jefe de la Base Naval del Callao para comunicarse

"Tú pues hazle entender al papá o a la chica, con quién hables, que se explique (…) ¿Yo qué gano ayudándolos? Nada. No me interesa y jamás voy a pedirles nada, simplemente estoy ayudando porque si no se joden. La chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está, esa es la situación", se escucha decir al exasesor presidencial.