Montesinos: "Si no hacemos algo la chica va presa y el papá morirá en prisión" - AUDIO

¡De no creer! Los audios difundidos por Fernando 'Popy' Olivera , este último jueves, donde mostraría una presunta participación de Vladimiro Montesinos , exasesor presidencial de Alberto Fujimori , en el proceso electoral actual para favorecer a Keiko Fujimori han sacudido las redes sociales .

"Tú pues hazle entender al papá o a la chica, con quién hables, que se explique (...) ¿Yo qué gano ayudándolos? Nada. No me interesa y jamás voy a pedirles nada, simplemente estoy ayudando porque sino se joden. La chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está, esa es la situación", precisó.

Los cibernautas destacaron que si Keiko Fujimori no obtiene una victoria en esta segunda vuelta presidencial deberá seguir con el juicio que hay en su contra por lavado de dinero, delitos de organización criminal, etc. Además, Alberto Fujimori no sería indultado, por lo que permanecería en la cárcel afrontando su condena de más 20 años de prisión.