Aníbal Torres encara a Mario Bryce: "A mí no me vas a atarantar, muchachito tonto"

"Eso es lo que he dicho y eso no ha dicho tu amigo Montoya y tampoco tu candidata. Seguramente tú estás acostumbrado a atarantar a la gente, conmigo no. Yo he dicho eso porque se está llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de Estado, lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil y qué crees que es, en la guerra civil qué corre, ¿agua?", respondió un exaltado Torres ante un atónito conductor.

Bryce intentó llevar la conversación por otro lugar, señalando que no existía ni se hablaba de un golpe de estado, a lo que el asesor legal de Perú Libre le resaltó que no se dejaría "atarantar".

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar. No, muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, disparó ante un Bryce que solo atinó a pedir respeto.