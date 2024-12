Hija de Sacarías Meneses: "Mi papá murió por cirrosis hepática, no estaba en el JNE"

"Mi papá murió por cirrosis hepática, no estaba en el JNE, no podía ni caminar. Es mentira eso de que lo atacaron. Yo misma la llevé al hospital desde mi casa. Los del partido se han burlado de nosotros", dijo.

Además, la fémina explicó que su familia no aceptó la necropsia debido a que su progenitor tuvo una muerte natural. Ella pidió garantías para su vida y sus allegados tras dar a conocer esta información.

"No hemos aceptado la necropsia porque mi papá falleció por muerte natural, no hay nada que investigar, no ha sido producto de ninguna agresión", comentó la hija de Sacarías Meneses.