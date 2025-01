Sebastián Salazar: exigen denuncia por vincular a Pedro Castillo con grupos terroristas

El hijo de Federico Salazar no tuvo reparos el último domingo y criticó tanto al nuevo jefe de Estado como a todo su gabinete, sobre todo a Guido Bellido. “Con este primer ministro, parece que las cartas están puestas sobre la mesa, este es el gabinete que reúne por primera vez a los guerrilleros del 60, el MRTA y Sendero Luminoso”, señaló para todos los televidentes.

Asimismo, también atacó a Vladimir Cerrón e incluso llegó a compararlo con Vladimiro Montesinos. “Este Vladimir juega el mismo papel que Montesinos en los años 90’. No le tiene secretos a Castillo”, manifestó el joven comunicador del conocido canal 4.

Tras ello, los cibernautas no dudaron en expresarse a través de sus cuentas en Twitter y comenzaron a criticar su actuar, sobre todo el afirmar los vínculos del primer mandatario y sus ministros con las mencionadas agrupaciones terroristas, y exigieron una denuncia por difamación.

Es así como también muchos usuarios pidieron a Sebastián que se retracte y pida disculpas si no puede sustentar sus palabras. No obstante, todo tipo de comentarios hacia el comunicador ya se han desatado en las redes sociales y no parece que la furia de los seguidores del docente vaya a calmarse.