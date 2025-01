Hildebrandt cuestiona a Vero Mendoza: "La repartija del pastel le cerró la boca tan pronto"

La conformación del Gabinete Ministerial de Pedro Castillo liderado, cuestionablemente, por Guido Bellido, ha generado una serie de reacciones por los principales personajes políticos y líderes de opinión en nuestro país. En esta oportunidad, el periodista César Hildebrandt no se cayó nada y se refirió a la actitud de Verónika Mendoza en el marco del escenario político.

"La señora Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, no solo no contesta las llamadas telefónicas para dar entrevistas, no ha dado respuestas a las vergonzosas alianzas que su agrupación a realizado con Guido Bellido”, indicó.