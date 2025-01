Fallece en Lima a sus 62 años 'Pil Trafa' líder de la banda argentina Los Violadores

El ex líder de Los Violadores, grupo argentino que alcanzó su máximo apogeo en el época de los 90's, radicaba hace unos años en Lima, donde seguía haciendo música. El cantante es considerado una leyenda musical en Argentina, Perú y toda Latinoamérica.

"Nos deja un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, letrista iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de mil batallas. No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar", finaliza el sensible pronunciamiento de la banda.

Durante varios años Enrique Chalar fue líder de la banda argentina Los Violadores, banda que in inició y lideró el movimiento punk no solo en su país si no en toda Latinoamérica con éxitos como; Más allá del bien y del mal, Dos Ultraviolentos, Sentimiento Fatal, entre otros.