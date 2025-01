Bono 700 soles - Pedro Castillo: ¿Cómo saber si seré beneficiarios?

El gobierno debe aprobar el presupuesto con los recursos que destinará para cubrir este subsidio, cuya transferencia, distribución y pago dependen del MEF y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis). Sin embargo, esto todavía no se ha realizado.

El Bono 700 podría cobrarse de la misma manera que los subsidios ya entregados el año pasado: a través del abono en cuenta (en caso tengan cuenta en el Banco de la Nación o en alguna otra entidad financiera), de los carritos pagadores (en las comunidades lejanas que no tienen bancos), de la billetera digital, de la banca celular del Banco de la Nación o, directamente, en alguna agencia bancaria.

No. Ambos subsidios son independientes el uno del otro, por lo que es importante diferenciarlos. El primero fue entregado durante la gestión de Martín Vizcarra. El segundo fue ofrecido por el actual jefe de Estado, Pedro Castillo; sin embargo, hasta el momento no hay fecha de pago ni lista de beneficiarios.

De acuerdo con Guido Bellido, jefe del gabinete ministerial, el subsidio será de S/350 y ya no S/700 como se había mencionado y llegará a 13 millones de personas. "El bono se brindará a cada persona vulnerables y ya no será asignado por familia. Es una prioridad para nosotros. No queremos irregularidades", precisó en una entrevista a Latina. El premier mencionó que la entrega de este subsidio apoyo monetario se aprobaría este miércoles en una reunión con los ministros.