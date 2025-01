Minsa informa que se vencieron 882 dosis de vacunas Pfizer contra la COVID-19

"No podemos permitir cualquier trato irresponsable con las vacunas en nuestro país. Cada vacuna tiene un papel importantísimo", precisó.

"Las vacunas cuando llegan tienen 30 días para aplicarse, simplemente hay que cumplir esto. Hay una cantidad de viales que una vez que descongelaron no se completó la cantidad de aplicación", añadió.

Cevallos anunció que se encuentran investigando el caso para saber que sucedió. "Sabemos que no han expirado en otros lugares, pero queremos saber la fecha exacta de expiración para tener un control más estricto. Entonces el anuncio es que acá no vamos a dejar de ninguna manera que las vacunas no se traten con el máximo de responsabilidad (...) Sea de nuestra gestión o de la anterior gestión, acá lo que se trata es que el cuidado tiene que ser escrupuloso con las vacunas", finalizó.