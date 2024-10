Hombre se niega a dejar Afganistán y busca ayuda para llevar a sus 200 animales

Paul Farthing es fundador de la organización benéfica Nowzad creada en el 2007 con la finalidad de ayudar a todos los perros y gatos callejeros. Hasta la fecha ha logrado rescatar a 200 animales y se niega a salir de Afganistán si no es con todos ellos A continuación te contaremos la historia de este excombatiente de guerra.

El hombre que perteneció a la Marina Real de Reino Unido durante 22 años, no está dispuesto a abandonar a todos los animales que viven en su santuario en Kabul, donde hasta la fecha tiene:140 perros, 60 gatos, 12 burros, 2 caballos, 1 cabra, y 1 vaca.

Tras la toma de Kabul por los talibanes, Paul se niega a dejar el país si no es compañía de sus animales y a más de los 25 ciudadanos afganos con lo que trabaja en su santuario. Es por ello que, viene solicitando ayuda para que ellos también sean rescatados y sean refugiados en el Reino Unido.

En una entrevista a Reuters, Paul indicó que teme que los talibanes tomen represarías contra su santuario, ya que fue financiado por fondos extranjeros: "Mi personal no se merece el destino que les espera si se quedan aquí en Afganistán", indicó.

Foto: Instagram

Una compaña realizada para trasladar a los animales en un avión de carga superó 200 mil dólares recaudados, sin embargo, no es seguro que llegando al aeropuerto puedan salir.

"Mi problema no es el avión de carga, eso es lo fácil. Está llegando al aeropuerto. Hasta que Estados Unidos y Gran Bretaña obtengan el acceso a ese aeropuerto, ¿cómo se supone que haga que 71 miembros del personal pasen por allí, y mucho menos dos camiones llenos de perros y gatos?", sostuvo a 'The Times of India'.