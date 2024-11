Pedro Francke sobre aumento de salario mínimo: “No me parece el momento”

Pedro Francke , quien es el ministro de Economía y Finanzas informó a toda la ciudadanía que desde su despacho no vienen evaluando el posible aumento del salario mínimo, puesto que, según expresó el titular del ministerio ya mencionado las diferentes empresas han tenido una fuerte caída económica en lo que va la pandemia de la COVID-19 .

"El salario mínimo en esta coyuntura es algo que tiene que verse con mucho cuidado. En el MEF no lo hemos estado trabajando porque no me parece que este sea el momento de un aumento del salario mínimo", señaló el ministro.