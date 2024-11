Susana Higuchi: Andrés Hurtado despide a la exprimera dama con emotivo mensaje

Tras conocerse la fatídica noticia del fallecimiento de Susana Higuchi, Andrés Hurtado no dudó en dedicarle una conmovedora publicación a la exprimera dama, quien murió este último miércoles a los 71 años.

"Estas líneas no tienen nada de política: son solo las palabras de un hijo uqe, como sabe el país entero, tiene a su madre en el cielo. Y fue esta dama, esta mujer de hierro que, en su última entrevista, me dijo 'Ahora yo soy tu mamá' y me recibió en su regazo", escribió el recordado 'Chibolín'.