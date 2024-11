'Spider-Man: No Way Home': ¿Qué escena conecta con WandaVision y el multiverso?

A horas del estreno de 'Spider-Man: No Way Home ', el tema del multiverso comienza a recobrar fuerza en el UCM ¿Qué escena de la película conectaría con ' WandaVIsion '? Te contamos aquí las teorías más sonadas antes del estreno de la cinta hoy, 15 de diciembre, en Latinoamérica.

' WandaVision ' de Disney Plus abrió el camino al multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la nueva película del Hombre Araña 3 ya despertó revuelo por algunas escenas que conectan directamente con la Bruja Escarlata de Marvel Studios.

Ojos, esta es una escena ya viralizada de 'Spider-Man: No Way Home' previo a su estreno hoy, para algunos países en Latinoamérica como Perú y México, por lo que podremos considerarlo un SPOILER.

La escena en concreto de ' Spider-Man: No Way Home ' sería con Doctor Strange suspendido en los aires, con las icónicas runas mágicas aparecidas durante la batalla de la Bruja Escarlata y Agatha Harkness , las cuales serían denominas las 'Las runas del Hechicero'.

WandaVision y Spider-Man: No Way Home conectados en el UCM / Foto: Twitter

Por lo pronto, la magia oculta en el UCM ya estaría desatada para la secuela de El Hechicero Supremo en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', donde múltiples realidades colisionarían, y cuyo tráiler aparecía en las escenas post créditos de Spider Man 3, según rumores.