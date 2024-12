Habacilar 2022: Descubre a los conductores y participantes que estarán en la nueva temporada

Raúl Romero no estará en la nueva temporada de Habacilar 2022 , hecho confirmado pro el propio cantante y ex presentador de televisión en diferentes entrevistas y por redes sociales.

"Ahorita no, es curioso, lo expliqué en Instagram y no iré a la tele. Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing y hay gente que cree que si no lo ve en la tele, no es cierto. La publicidad sigue, ayer salió en el periódico que yo estaría negociando", dijo el ex conductor en un reciente entrevista en 'Radio Huevadas'.