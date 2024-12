Raúl Romero no estará en nueva temporada de 'Habacilar': "No iré a la tele"

El exconductor de televisión, Raúl Romero, reveló en una reciente entrevista con 'Radio Huev...', que no estaría en la nueva temporada de 'Habacilar' este 2022 , al confirmar que recibió 'llamadas', pero refirió que no volverá a televisión.

"Ahorita no, es curioso, lo expliqué en Instagram y no iré a la tele. Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing y hay gente que cree que si no lo ve en la tele, no es cierto. La publicidad sigue, ayer salió en el periódico que yo estaría negociando", dijo el vocalista del grupo 'Nosequien y Los Nosecuantos'.