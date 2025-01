Phillip Butters enfurece EN VIVO contra Hernán Condori: "Trabaje hermano"

Sin embargo, la entrevista se tornó un poco tensa en diversos momentos, luego de que Philip Butters solicitará al ministro un poco de 'respeto'. "A usted no le da vergüenza lo que ha pasado, que sus pares de profesión lo critiquen, ¿eso no le molesta?", inició el conductor.

Ante ello, el titular de salud Condori Machado, precisó que se siente 'mancillado'e intentó resaltar su agenda, indicando lo que hará en su actual gestión, sin embargo Phillip indicó no creerle.

¡Eso no fue todo! La parte más acalorada de la entrevista se dio en los minutos finales, pues el conductor le pidió al Ministro de Salud que deje de 'pasearse' y lo retó a que haga gestiones y lo comparó con el presidente Pedro Castillo. "Deja de pasearte, Pedro Castillo se ha paseado por Amazonas y no ha hecho casas, no pues compadre", indicó.