Phillip Butters: fiscalía interviene instalaciones del canal digital PBO

“Lo que nos acaba de informar el dueño de Radio Tigre, Ricardo Belmont Vallarino, que han llegado unos sujetos con unos chalecos del MTC, otros de la Fiscalía. No han dejado ninguna notificación y se han llevado un equipo. Al no haber dejado ninguna notificación, no sabemos a qué atenernos. El ministro de Transporte tiene que responder”, manifestó el locutor.