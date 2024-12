Renovación de DNI por caducidad: pasos para obtener nuevo documento

¿Caducó tu DNI y no sabes cómo renovarlo ? No te preocupes, que ahora Libero.pe te muestra cual es el procedimiento para solicitar un nuevo documento de identidad . Ten en cuenta que tener actualizada esta tarjeta te permitirá realizar trámites u otros procesos como ciudadanos.

El DNI electrónico tiene un costo de 41 soles.

Debes contar con tu recibo por derecho de trámite. Te tomarán una foto de manera gratuita en el Centro de Atención del Reniec. En caso que la agencia no cuente con este servicio, deberás llevar tu foto impresa tamaño pasaporte, a color y con fondo blanco. Esta no debe ser porosa, sin marco, de frente, sin lentes ni retoques. La persona no deberá sonreír o tener el rostro y las orejas cubiertas (salvo religiosas).