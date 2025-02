Paro de transportistas: ¿El Estado confirmó teletrabajo y día no laborable el jueves 6 de febrero?

Ante la convocatoria de una nueva protesta , algunas instituciones privadas decidieron suspender sus actividades o realizar teletrabajo para que sus empleadores no se vean afectados por el paro de transportistas. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Dina Boluarte ? Te lo contamos a continuación.

Este jueves 6 de febrero no está registrado como día no laboral en el calendario oficial del Gobierno peruano. Ante la convocatoria de un nuevo paro de transportistas, muchos buscan conocer si el Ministerio de Trabajo ha dispuesto teletrabajo o tolerancia de tardanza, porque diversos empleados no tendrán tanta facilidad para trasladarse a su centro de labores.