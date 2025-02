Horóscopo HOY, viernes 28 de febrero: ¿Cómo te irá en el amor, salud y dinero?

El horóscopo de HOY, viernes 28 de febrero , está a cargo de Josie Diez Canseco . La conocida tarotista te dirá cómo te irá en el amor, salud y dinero de acuerdo a tu signo del zodiaco. Al ser el último día del mes, no dudes en conocer cuál será tu número de la suerte.

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Irradiarás encanto y atraerás al sexo opuesto, pero estarás muy exigente, evita actitudes temperamentales, de lo contrario alejarías las buenas oportunidades de encontrar a alguien especial. No dejes escapar esa gran oportunidad laboral. Número de suerte, 8 .

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Los desacuerdos y la intolerancia pondrán a prueba el amor en tu romance, hoy no llegarán a ningún acuerdo, pero se esforzarán por no complicar más las cosas. Tus esfuerzos en lo laboral te darán grandes frutos. Número de suerte, 13.