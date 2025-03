Horóscopo de hoy, sábado 29 de marzo: predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

ARIES | 20 MAR- 19 ABR.: Planificar actividades en las que puedan participar las personas que quieres pero que no comparten los mismo gustos, te convertirás en el anfitrión perfecto y disfrutarás reuniendo y viendo felices a los que amas. Un disgusto familiar podría cambiar tu ánimo , toma las cosas con calma.

TAURO | 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás ánimos y energías para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida, arreglamos y pondrás en orden asuntos que estabas postergando. En el trabajo la falla de terceros te ocasionará retrasos en tus actividades, pero ten paciencia.

GÉMINIS | 21 MAY- 21 JUN.: Estarás muy satisfecho con lo logrado efectivamente, hoy te reunirás con personas que de alguna manera te ayudaron a encontrar tu felicidad y les demostrarás tu aprecio y agradecimiento. La actitud que mostrarás frente a un problema laboral, será admirada por todos .

CÁNCER | 22 JUN- 21 JUL.: Empezarás el día con planes para alejarte de todo lo que te estresa y llena de negativismo, la compañía y amor de tu pareja te darán mucha tranquilidad y te sentirás renovado. Tu empeño y dedicación están siendo evaluados, no dejes nada pendiente.

VIRGO | 23 AGO- 22 SET.: El ambiente en tu relación afectiva estará cargado, tendrás cuidado con tus palabras y buscarás distraerte poniendo al día asuntos pendientes y visitando a gente que hace mucho no ves. En lo económico las cosas no se saldrán de control gracias a tu buena organización .

LIBRA | 23 SET. 22 OCT.: Intentarán recuperar el tiempo perdido dedicándole más atención a la persona que amas y siendo más demostrativo con tus sentimientos, hoy su bienestar será lo más importante para ti. La presencia de un nuevo compañero de labores te inquietará , pero no debes temer, seguirás conservando tu puesto.

ESCORPIO | 23 OCT- 22 NOV.: Alguien que no oculta su interés por ti logrará captar tu atención, hoy aceptarás su invitación y no te arrepentirás, serán momentos que te harán pensar en algo más que una amistad. El pesimismo de tus compañeros no parará tus anhelos de superación.