- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Comerciantes
- Universitario vs A. Atlético
- Real Madrid vs Sevilla
- Tabla Clausura
- Acumulado
- U vs IDV
- Alianza vs Rebaza Acosta
- Copa Perú
Horóscopo de HOY, lunes 19 de octubre: predicciones gratis sobre el amor, el dinero y la salud
¿Qué te deparan los astros este lunes 19 de octubre? Descubre tu horóscopo y las predicciones para el amor, el trabajo y el bienestar personal.
El lunes ya está aquí y, con él, llega una nueva oportunidad para tomar las riendas de tu vida. Este lunes 19 de octubre, la alineación planetaria trae importantes revelaciones que podrían cambiar tu perspectiva sobre los negocios, mejorar tus relaciones de pareja o darte el impulso que necesitabas para cuidar tu bienestar. Ya seas un apasionado signo de fuego, un intuitivo signo de agua, un reflexivo signo de aire o un firme signo de tierra, consulta gratis el horóscopo de hoy y prepárate para aprovechar al máximo las oportunidades que los astros tienen reservadas para ti.
PUEDES VER: Horóscopo GRATIS del domingo 18 de octubre: PREDICCIONES de Josie Diez Canseco para tu signo
Horóscopo de hoy, lunes 19 de octubre de 2026, de Josie Diez Canseco: predicciones gratis
ARIES (20 MAR. - 19 ABR.): Hoy tu personalidad emanará un magnetismo especial que atraerá a los demás. Decidirás utilizar este encanto y no dejar pasar las oportunidades románticas que se te están presentando. Infórmate bien antes de hacer inversiones porque, si actúas por impulso, te podrías arrepentir. Por el momento, te conviene esperar; se te presentarán nuevas alternativas.
- Número de suerte: 21.
TAURO (20 ABR. - 20 MAY.): Tus problemas sentimentales se centran en tu falta de decisión. Trata de analizar bien qué es lo que realmente quieres, escucha a tu corazón y no te arrepentirás. Laboralmente, pasas por un periodo tranquilo que te dará el tiempo suficiente para avanzar con nuevos proyectos. Aprovéchalo al máximo.
- Número de suerte: 5.
GÉMINIS (21 MAY. - 21 JUN.): La soledad que estás viviendo se debe a que no te atreves a empezar un nuevo romance. No tengas miedo de experimentar otras emociones; el amor tiene diversos matices y puede darte muchas satisfacciones. Te propondrán un corto viaje que te beneficiará muchísimo. No dudes en aceptar: un cambio de clima te está haciendo falta.
- Número de suerte: 13.
CÁNCER (22 JUN. - 21 JUL.): Este será el momento ideal para replantearte ciertas actitudes y comportamientos del pasado que no te han beneficiado sentimentalmente. Tienes mucho que ofrecer, pero debes decidirte a expresarlo. La situación económica que atraviesas actualmente no es buena y no tendrás más remedio que hacer ajustes temporales en tus gastos.
- Número de suerte: 8.
LEO (22 JUL. - 22 AGO.): Hoy te sentirás plenamente correspondido. Sabrás fusionar perfectamente la ternura y la pasión al momento de expresar tus sentimientos. Un día maravilloso te espera. Habrá novedades en tu centro laboral que te darán la posibilidad de conseguir mejores ingresos económicos. No te detengas ante los obstáculos y sigue luchando por alcanzar tus metas.
- Número de suerte: 3.
VIRGO (23 AGO. - 22 SET.): En tus relaciones sentimentales y personales habrá algunas molestias que te conviene aclarar de inmediato. Con mucha diplomacia, lograrás recuperar la armonía que se estaba perdiendo. Estarás un tanto inquieto por las evaluaciones que se vienen realizando en tu centro laboral. No te preocupes: obtendrás felicitaciones por tu desempeño.
- Número de suerte: 11.
LIBRA (23 SET. - 22 OCT.): Hoy podrás conocer mejor el carácter de la persona que amas porque pasarás mucho más tiempo a su lado. Las atenciones que te dedicará te harán saber lo importante que eres en su vida. Organízate mejor: tendrás que postergar algunos planes por falta de tiempo, pero tu trabajo no se verá afectado.
- Número de suerte: 14.
ESCORPIO (23 OCT. - 22 NOV.): Dejarás aflorar tu generosidad y tu vida sentimental se verá fortalecida y renovada. No has tenido muchas oportunidades para demostrar tu amor, pero hoy lo harás. Te sientes realmente saturado con todo el trabajo que se te ha acumulado. La mejor solución será delegar algunas responsabilidades; así te irá mejor.
- Número de suerte: 5.
SAGITARIO (23 NOV. - 22 DIC.): Estás encerrándote en tu propio mundo por temor a sufrir. Ese miedo no te deja conocer verdaderamente a las personas. Cambia de actitud y, poco a poco, te darás cuenta de que hay cosas muy buenas para ti. Te costará mucho esfuerzo recuperar el tiempo perdido. No trates de encontrar errores en el trabajo de los demás; preocúpate solo por el tuyo.
- Número de suerte: 1.
CAPRICORNIO (23 DIC. - 21 ENE.): Alejarte temporalmente de tu ser amado será una buena decisión. Tus problemas sentimentales están desgastando cada vez más tu relación y, en estos momentos, es necesario darse una tregua. Antes de aventurarte a realizar un nuevo proyecto o negocio, debes analizar bien qué tan productivo puede ser.
- Número de suerte: 4.
ACUARIO (22 ENE. - 17 FEB.): Para mejorar las cosas en el amor, tienes que mirar más hacia tu interior y también conocer mejor a la persona que quieres. Encontrarás cosas que te desconcertarán, pero que, a la vez, serán muy interesantes. Se te presentarán nuevas oportunidades laborales; antes de aceptar, deberás cumplir con los compromisos que tienes pendientes. Organízate mejor.
- Número de suerte: 19.
PISCIS (18 FEB. - 19 MAR.): Confía en tu intuición a la hora de tomar decisiones sentimentales y presta mayor atención a tu relación de pareja. Esa persona necesita que pongas un poco más de tu parte. No hagas caso a los comentarios malintencionados de personas que no buscan tu beneficio. Tu trabajo será tu mejor carta de presentación.
- Número de suerte: 9.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90