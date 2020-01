Bad Bunny le rinde homenaje a Kobe Bryant con nueva canción [VIDEO]

Kobe Bryant es una leyenda para los jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Iker Casillas, entre otros. Aunque su muerte también ha calado en la música, especialmente para el trapero Bad Bunny quien le ha dedicado una canción.

El ‘Conejo Malo’ compuso "6 Rings" que es una canción en homenaje al exbasquetbolista de la NBA. “Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié, miles de emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que pa’ ganar hay que tener corazón”, canta Bad Bunny en una parte del tema.

El trapero explica que la letra de "6 Rings" (seis anillos, en inglés) alude a los cinco campeonatos que logró Bryant con Los Ángeles Lakers con la NBA. Además, detalla que el sexto es el del matrimonio que les dio a sus hijas.

“Pensando que una se fue contigo me descontrolo, pero, na', eso es pa’ que en el cielo no juegues solo”, es otro pasaje de la canción en referencia a que en el accidente que murió Bryant falleció su hija Gianna, de 13 años.

Tras enterarse de la muerte del exbasquetbolista, Bad Bunny le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“¡Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto! Aun recuerdo la primera vez que vi un juego de basket, a los 7 años con mi papá, y fue un partido de este genio, y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito (...) Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspectos para yo poder ser lo que soy hoy. ¡RIP GOAT! (descanse en paz, el más grande de todos los tiempos)”, se lee en el post del cantante puertorriqueño.

Los recuerdos de Kobe Bryant siempre perdurarán en sus seguidores. De seguro que más adelante recibirá más homenajes.

¿Quién fue Kobe?

Kobe Bryant logró dejar su nombre en la historia de la NBA, luego de conseguir cinco anillos (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), así como ser elegido por 18 ocasiones como parte del All-Star durante sus 20 años de carrera. Además, también logró erigirse dos veces como máximo anotador de la NBA (2006, 2007) y MVP de la temporada regular en 2008.

Él también se ha convertido en el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone

¿Cuándo se retiró Kobe?

El 13 de abril del 2016, Kobe Bryant se retiró de la NBA con la camiseta de los Lakers.