Jean Deza se defiende tras denuncia por violencia doméstica

Una vez más, Jean Deza se encuentra en el medio de la polémica. En esta ocasión luego de que su aún esposa, Cleidy Rosi, lo denunciara por violencia doméstica. Según la mamá de la víctima, la agresión se dio delante de la hija de ambos.

En conversación con un medio local, la suegra de Deza acusó que el actual delantero de Carlos Stein ingresó a la casa de Rosi, de quien se encuentra separado hace cuatro años, y la atacó debido a que la mujer le pidió que cumpla con la manutención de la menor.

"Ha habido una agresión física contra mi hija, ella es esposa de Jean Deza aunque no conviven hace muchos años. Como le han reclamado la manutención de mi nieta de este mes, él la ha agredido con puñetes y patadas" indicó Cecilia, madre de Cleidy Rosi. "Es lo único que puedo hacer (la denuncia), los vecinos me llamaron y he salido de mi trabajo, mi hija está golpeada, y no voy a permitir que vuelva a pasar", señaló.

La madre de la víctima, además, reveló que la hija de la pareja habría sido testigo del condenable incidente. "Delante de mi nieta, de su propia hija, ella no está acostumbrada a ver ningún tipo de problema ni agresiones físicas ni verbales", demandó.

Jean Deza se defiende

Por su parte, el exdelantero del Montpellier francés, Deportivo Binacional y Alianza Lima negó las acusaciones de la madre de Cleidy Rosi y aseguró que la situación lo apena.

"Tengo todas las pruebas de todas las mentiras en el teléfono de mi hermano, la verdad me pone triste por mi pequeña y voy a sentarme a decir toda la verdad porque esto no me suma para nada", se defendió.