Kike Suero anuncia que será padre por octava vez: "Ya cierro la fábrica"

"Mi señora Victoria Torero López me sorprendió mostrándome una cajita con un test de embarazo, está embarazada, no sabes cómo he saltado de la emoción y felicidad porque se va a cumplir uno de nuestros sueños. La llegada de nuestro bebé va a reafirmar el gran amor que nos tenemos", contó Kike Suero a un medio local.