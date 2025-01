Macarena Gastaldo denuncia robo de su "carísima cartera Louis Vuitton"

A través de sus redes sociales, la expareja de Patricio Álvarez se lamentó por lo ocurrido e hizo un llamado a sus seguidores a cuidarse de la delincuencia. "Me robaron en Miami, no solamente pasa en los lugares feos, en los lugares donde hay delincuencia, pasa en todos lados", indicó.

"Me robaron en Miami mi cartera Louis Vuitton, ¡carísima! ¿Qué otras cosas? Mi celular, lo que más me importa es mi tarjeta, mi carné de extranjería", indicó.

"Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú", explicó.