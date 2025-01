Patricio Parodi denuncia ataque a su carro por tercera vez: "Te voy a encontrar"

No todo es color de rosa. El influencer y concursante en Esto es Guerra , Patricio Parodi , compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes de su carro con las llantas desinfladas. El capitán de los guerreros se mostró mortificado y, a la vez, molestó por lo sucedido, pues, como cuenta, no es la primera vez que pasa esto.

"Les juro que lo voy a encontrar, estoy seguro que esto tiene que ser una broma de algún chistoso que vive cerca. No es posible que tercera vez que vengo y justo en el mismo lugar me desinflan llanta." Señaló el guerrero en su redes sociales.

Ante ello, "Patilord" no se quedó callado y respondió que "Mi llanta está como nueva oe sonso, pero si me las quieren tunear no me opongo"