Morán saca cara por sus hijos y le responde a detractores: "Tengo paternidad exclusiva"

De igual manera, Morán aseguró que la mujer no está ni enterada de la existencia de los pequeños Catalina y Emiliano Morán.

Publicaciones y respuestas de Ricardo Morán. Fuente: Twitter.

En el primer tuit que redactó se pudo leer: “Ambas renunciaron legalmente delante de un juez a cualquier derecho. El juez dictaminó sentencia dejándome la paternidad exclusiva a mí. No hay nada más que discutir”.

"Los bebés del útero de la subrogada no son sus hijos, fueron concebidos en un laboratorio de mi esperma y un óvulo anónimo, cuyo origen no se puede saber. La que da a luz no tiene que ser la madre hoy en día. ¿Tanto cuesta entender?", le respondió, notoriamente incómodo, Ricardo Morán a un cibernauta que le hizo hincapié en el tema de la tenencia de sus hijos.