Ale Venturo declara por primera vez sobre relación con el 'Gato' Cuba: "No compito con nadie"

Según los videos, todo habría comenzado cuando el popular 'Gato' la invitó a una parrillada. "Me invitó a una parrillada. Él ama hacer parrillas, y es uno de nuestros planes favoritos, solo comemos carnes y ensaladas, fue un encuentro normal, pero yo me moría de roche, como ahora…", inició la empresaria.

Asimismo comentó que a los pocos días de empezar a salir, Rodrigo Cuba le pidió visitar a su mamá. "Realmente me sorprendió, me dijo qué chocolates le gustan a tu mamá. Fue a hablar con mi mamá, se abrió completamente con ella y yo dije que lo que es es, no necesitas un tiempo de espera ni nada, o sea, no le voy a decir yo siento que eres para mí pero me vas a esperar seis meses", indicó Ale en medio de risas con su amiga.