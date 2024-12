Rodrigo Cuba habla de Ale Venturo y envía indirecta: "Estoy en mi momento más estable"

"Yo soy de las personas que paso la página y paso muy rápido. Al final del año pasado, paz era lo que no tenía", inició el futbolista.

Agregando que ahora se encuentra en el momento más estable de su vida: "Me he dado tiempo para mí mismo, para darme cuenta qué era lo que quería, que era lo que no quería. Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo"