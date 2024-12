El pasado farandulero de Ale Venturo: fue conductora de 'Badabun Peruano'

Sin embargo, la empresaria y chef no es ajena a la farándula Chollywoodense, pues hace cinco años se mostró en TV cuando inició un romance con el fotógrafo y ex chico reality Ernesto Jiménez , luego de terminar una tormentosa relación con Alejandra Baigorria .

En ese sentido, contó que Jiménez le pidió su número y ella se lo dio así como a otros chicos reality, para que promocionen su emprendimiento. “Me pidió mi número y me escribió para saber dónde quedaba, pero bien que sabía, me stalkeaba, likes y likes a fotos antogias y yo decía qué raro. Un día de la nada me escribió con una excusa y me invitó a comer”, agregó.