Sergio Peña: tablista de ampay con Valery Revello también sería casado

Otro detalle curioso es que Valery Revello le ha dado 'like' a todas las fotos que Sebatián tiene con su pareja en la mencionada red social, algo que sorprendió mucho a los cibernautas. No obstante, no se sabe si el surfer sigue en matrimonio o no debido a que sus fotos son de hace más de un año.

"Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros", sentenció.