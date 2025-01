Nicola Porcella descarta ser parte de 'EEG 10 años':"Espero vuelvan a ser los de antes"

¡No piensa en volver! Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para responder a sus seguidores que le consultaban sobre si estaría o no en la edición especial que emitirá América Tv con motivo de celebrar los 10 años de 'Esto es Guerra.'

Recordemos que el popular reality de competencia volverá a las pantallas como reemplazo del efímero programa , 'Esto es Habacilar', que solo logró estar tres semanas al aire luego de encontrarse en el ojo de la tormenta por no alcanzar el éxito esperado.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Nicola se animó a abrir la caja de preguntas para conversar un poco con sus fanáticos, quienes no tardaron en 'bombardearlo' con preguntas sobre la nueva temporada de 'Esto es Guerra' y asimismo, averiguar si su ingreso al elenco era ya un hecho.

El exguerrero histórico confesó que se encuentra a puertas de viajar a México, aparentemente, para unirse a un nuevo programa en la televisión azteca, dejando en claro que no se ha reunido con la producción de 'EEG'', ni tiene planes de ponerse nuevamente la camiseta de los 'guerreros.'

"Chicos, tengo muchos mensajes así si es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México y si Dios quiere al programa que quiero. A EEG le deseo lo mejor por sus 10 años y espero que vuelvan a ser los de antes de todo corazón. Pero como les digo, hay 0000.1% de probabilidades de que vuelva a menos que pase algo extraordinario” expresó a través de sus historias de Instagram.