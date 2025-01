George Forsyth le pide matrimonio a Sonia La Torre frente al mar de Punta Cana

La publicación tiene una tierna descripción "¡Sí quiero!, Te amo” acompañada de un emoji de un anillo. Propios y conocidos no dejaron de comentar el post deseándole lo mejor a la pareja en esta nueva etapa.

Sonia La Torre fue la encargada de dar a conocer esta noticia a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, George Forsyth confirmó la relación con Sonia La Torre a finales de julio del 2021. Y la joven reveló como el exarquero de Alianza Lima le pidió que sea su enamorada. "Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta '¿quieres ser mi novia?' y me la puso".