Magaly a Gisela: "Nunca será mi amiga, pero respeto lo que hizo por su hija"

El pasado lunes, Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel y padre de la conductora Ethel Pozo, se presentó en Amor y Fuego e hizo un llamado a su hija para que lo apoye pues sufriría de una grave enfermedad.

"Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado Enrique Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara", señaló Pozo en el programa de Willax.

Las declaraciones desataron una de críticas, entre estas las de Magaly Medina, quien tildó al hombre de 66 años como un "impresentable" y apoyó la decisión de Gisela Valcárcel de no darle cabida.

"Yo no me voy a prestar para esos juegos jamás, porque detesto a los irresponsables. Que él se sienta enfermo y exija, porque exige como si se lo mereciera la ayuda de su hija (Ethel Pozo) y de la madre de su hija (Gisela Valcárcel), no me parece justo", indicó en su programa 'Magaly TeVe: La firme'.

De acuerdo con la conductora, el hombre "no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo apoye", además de negarle espacio en su programa. "el señor estaba dispuesto a llorar, a irse a parar en Pachacamac para hacer su show", acusó.

Por otro lado, la popular 'Urraca' sorprendió enviando un mensaje de apoyo a Gisela Valcárcel, destacando que "La enemistad televisiva tiene un límite" que no pasará.

"Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga, sin embargo, respeto todo lo que hizo por su hija. La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste como anima es otra cosa diferente, pero es una chica de bien, profesional", sentenció.

Papá de Ethel Pozo niega abandono: "Te estuve buscando"

Durante su presentación en Amor y Fuego, el sujeto se tomó el tiempo para recordar a su expareja. "A Gisela qué le diría, que la recuerdo siempre. La recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda", señaló.