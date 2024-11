Larissa Riquelme envía tierno mensaje a Guerrero y Lapadula y apuesta a favor de Perú

A solo unas horas del gran duelo del Perú vs Paraguay en el Estadio Nacional , muchos ya calientan el encuentro con sus mensajes para ambas selecciones como es el caso de Larissa Riquelme, la famosa "Novia del Mundial ", quien esta vez se refirió a Ladadula y Guerrero.

"Volver después de muchos años de verdad que me emociona mucho, a parte en un encuentro súper importante para Perú que se juega todo hoy. Tengo el corazón dividido, yo sé que mi país ya no juega por nada, que ya estamos fuera... por lo que me encantaría que Perú salga victorioso y que ingrese a repechaje", empezó afirmando la conductora.