Magaly no quiso hablar de la Selección Peruana y le envió un mensaje a los hinchas

Lo vivió de una forma diferente. Pese a destacar el buen desempeño de la Selección Peruana luego de quedarse con el repechaje para las Eliminatorias Qatar 2022 , Magaly Medina no quiso dedicarle su programa a la Bicolor, por lo que dejó en claro que su espacio televisivo era netamente de espectáculos.

Además, si bien Magaly Medina dejó en claro que se sentía feliz por todos los aficionados, no pudo ocultar su asombro ante la gran cantidad de personas que salieron a las calles a celebrar el nuevo logro del equipo de Ricardo Gareca .

"Si hubiera sido por mi producción me hubiera dedicado a hablar de Lapadula y de los goles, pero este es un programa de espectáculos y solo me encanta ver cómo la gente está celebrando. Yo digo '¿Ellos no tienen chamba hoy día?' Todos se olvidaron del trabajo por el fútbol", expresó.