¡Se puso la Bicolor! Conmebol sorprendió y celebró con Perú el pase a repechaje Qatar 2022

Pese a que restan meses para vivir este vital encuentro de la Selección Peruana en el repechaje, Conmebol no dudó en alentar a cada uno de los futbolistas con el tradicional canto de la hinchada nacional.

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito, que me vio nacer...", escribió Conmebol en sus redes sociales.