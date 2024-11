"Cucaracha embalsamada" con pintura es viral por los hilarantes memes

En redes sociales los virales y memes son muy comunes y se pueden encontrar en cualquier plataforma, desde videos en TikTok hasta publicaciones en Facebook , y en este caso no fue la excepción, pues una cucaracha se volvió tendencia entre los usuarios.

La curiosa publicación no tardó en hacerse viral en redes sociales, pues muchos usuarios utilizaron la imagen de la cucaracha para convertirla en memes, e incluso uno se animó a crear un video basado en el tema 'Hello my baby' de Singing frog de los Looney Tunes.