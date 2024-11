Reactivan cuenta de Diego Maradona: "Queremos que tu fuego no se apague nunca"

Este jueves, los hijos del recordado 'Pelusa' reactivaron su cuenta en Instagram y publicaron el primer posteo desde la muerte de Maradona, a casi 300 días que no está entre nosotros.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende", se puede leer en el primer párrafo, el cual citaron al escritor uruguayo Eduardo Galeano.