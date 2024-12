Deja a su perro solo y al regresar descubre que casi destruye la casa

De acuerdo con las imágenes del video viral, la joven tuvo que salir de su casa dejando solo a su pequeño perro, el cual aprovechó para divertirse sin temor a recibir algún llamado de atención, pero no tuvo mucha suerte porque se quedó encerrado en una de las habitaciones.

Al verse atrapado, al can no se le ocurrió otra cosa que romper la puerta haciendo un hueco enorme y un ruido que no fue desapercibido por la muchacha, quien llegó cuando aún su mascota estaba haciendo desmanes para liberarse.